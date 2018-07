"Une femme au téléphone" fait partie des 5 finalistes du Grand prix RTL-Lire

publié le 27/01/2017 à 10:03

Carole Fives publie Une femme au téléphone chez L'arbalète Gallimard. C'est un petit livre de 90 pages, mais bourré d'énergie, presque de rage. Celle d'une mère, Charlène, la soixantaine, qui harcèle une fille qui ne lui répond pas au téléphone et qui lui laisse des messages en rafales sur le répondeur. Un monologue étonnant, les fragments d'un discours maternel qui sonneront sans doute juste à l'oreille de nombreuses lectrices et pour cause, Carole Fives n'est pas allée chercher très loin son inspiration.



"Mon livre est né de souvenirs de conversations que j'ai eues avec ma mère pendant plusieurs années. Mais c'est librement recomposé et mis en forme sous forme d'appels téléphoniques. Mais, je voulais vraiment parler du harcèlement téléphonique (...) de la dépendance et l'évolution des relations parents-enfants", confie Carole Fives.



Une mère toxique

Et quel personnage cette mère, cette Charlène dans le roman ! Insupportable, toxique, égoïste. À sa décharge, elle est seule, divorcée après une vie sacrifiée à sa famille, loin de sa fille partie vivre ailleurs, elle survit avec une petite retraite et soigne son cancer. Alors Charlène est non seulement pendue au téléphone, mais fume comme un pompier, picole un peu, se bourre d'antidépresseurs et surfe sur les sites de rencontres. "C'est une mère très envahissante. Elle maîtrise toute la gamme du chantage affectif. Mais justement, ce qui m'intéressait de montrer, c'est pourquoi on écoute Charlène malgré tout et comprendre l'emprise maternelle quand on est devenu adulte", poursuit l'auteure.

La double prouesse de Carole Fives, c'est d'abord cette capacité à nous faire entendre ce monologue maternel mais aussi à rendre cette mère envahissante aussi drôle que pathétique, aussi attachante qu'horripilante, à nous donner l'envie de raccrocher et finalement, de l'écouter jusqu'au bout.

Bientôt une adaptation au théâtre ?

On l'a dit précédemment, Carole Fives s'est inspirée des souvenirs de conversations avec sa mère. Pour autant, cette dernière a lu le roman de sa fille : "Elle a beaucoup ri et elle est très heureuse que l'on parle d'elle. Je me suis servie des choses gravées dans ma mémoire, donc, ma mère ne s'y reconnaît pas totalement", explique Carole Fives. Et ce monologue d'une mère pourrait bientôt être adapté au théâtre. "C'est en travail avec Gallimard, on est en train de penser à des actrices", conclut l'auteure.



En attendant la scène, Une femme au téléphone est donc à lire dans la collection L'Arbalète chez Gallimard et figure parmi les 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire.