"Sous le compost" fait partie des 5 finalistes du Grand Prix RTL LIRE

Rencontre avec l'écrivain Nicolas Maleski, dont le premier roman est l'une des révélations de ce début d'année.

par Bernard Lehut publié le 20/01/2017 à 10:05

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il est le 3e des 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017. Après Daniel Pennac et Tanguy Viel, voici le tour de Nicolas Maleski, qui a pour particularité d'être novice en littérature. Sous le compost est son premier roman, un livre au ton, à l'univers et aux protagonistes pleins d'originalité, à commencer par son personnage principal, Franck Van Pénitas, un profil pas banal. "Le point de départ c'est la mise en scène d'un homme au foyer, et avec l'idée de mettre cet homme dans la situation que malheureusement l'on attribue trop souvent aux femmes, c'est à dire qu'il s'occupe du ménage, de la cuisine, des enfants...", décrit l'auteur.



La première grande réussite de Sous le compost, c'est vraiment ce drôle de héros, Franck Van Pénitas. Outre sa fonction d'homme au foyer, le bonhomme se singularise également par son caractère, "un peu l'ours du village, qui a atterri dans ce village de montagne pour suivre sa femme vétérinaire, raconte l'auteur. C'est quelqu'un de pas très doué pour la vie en société, qui fait preuve d'une mauvaise foi, un peu acerbe, pince-sans-rire, un peu cynique (...) C'est un peu un mélange entre une madame Bovary et Jean-Pierre Bacri".



Franck Van Pénitas passe ses journées à s'occuper, très bien d'ailleurs, de ses filles, des courgettes et des pieds de tomates de son jardin jusqu'au jour où le misanthrope heureux reçoit une lettre anonyme lui révélant l'infidélité de son épouse. Une nouvelle que Franck encaisse avec un flegme désarmant : "Je n'allais pas me sentir bafoué ou humilié ni déshonoré comme le premier crétin venu". Alors, le plus naturellement du monde, Franck s'essaie lui aussi à l'adultère avec, pas besoin d'aller chercher loin, la femme de l'amant supposé de la sienne.

D'une comédie désinvolte à un polar noir

Nicolas Maleski a décidément le don de surprendre. Son livre aux allures de comédie désinvolte vire au noir, au polar, dans sa dernière partie et on vous laisse découvrir ce qu'il peut bien y avoir sous le compost ! Une vraie révélation, ce roman à la fois drôle, effronté et inquiétant. Prenez une dose de Jean-Paul Dubois, une autre de Philippe Djian, secouez, et vous obtenez un Nicolas Maleski bien frappé, dans un style tour à tour cru et recherché...



"Je cherche une voie entre la littérature populaire souvent divertissante mais pas toujours très bien écrite, et une littérature plus haut de gamme, qui en général est bien faite mais parfois un peu auto-centrée et soporifique, explique-t-il encore. Je cherche à mettre des mots sur des images, c'est inépuisable. Comme un musicien qui arrive à inventer des mélodies, avec les mots on peut encore inventer des images et des phrases, sans fin".



Et ça donne des trouvailles comme celle-ci lorsque Franck Van Penitas dégraffe le soutien-gorge de sa maîtresse : "Sa poitrine se libéra avec un flegme de gélatine". Sous le compost jette également un regard amusé sur le quotidien d'un village et une certaine bourgeoisie de province. Le flegmatique et prometteur Nicolas Maleski, 39 ans, signe donc son premier roman, Sous le compost, chez Fleuve Editions.