"Tout ce dont on rêvait" fait partie des 5 finalistes du Grand prix RTL LIRE

Le quatrième finaliste du Grand Prix RTL-Lire 2017 est François Roux pour son roman "Tout ce dont on rêvait", sur le désenchantement d'un couple et ses renoncements.

par Bernard Lehut publié le 26/01/2017 à 10:32

Le quatrième des cinq finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017 est François Roux. Son roman, publié chez Albin Michel, s'intitule Tout ce dont on rêvait. On avait déjà beaucoup aimé son ouvrage précédent, Bonheur national brut, dans lequel le romancier suivait le destin de quatre jeunes gens, quatre copains, de l'élection de François Mitterrand à celle de François Hollande. Un livre très réussi sur le désenchantement et son cortège de renoncements. Dans son nouveau roman, Tout ce dont on rêvait, on retrouve cette même confrontation fatale des idéaux au réel. Cette fois, François Roux s'intéresse au bonheur familial et conjugal. Comment peut-il résister à la difficulté du temps présent, à la cruauté du monde extérieur, à l'âpreté de la compétition professionnelle ? François Roux met en scène un couple, Justine et Nicolas, et leurs deux enfants. Une famille plutôt aisée, heureuse, jusqu'au jour où Nicolas se retrouve au chômage.

Préserver le bonheur familial

Avec beaucoup de subtilité et d'humanité, François Roux raconte l'onde de choc qui va mettre à l'épreuve Nicolas, son personnage de cadre au chômage, son épouse et ses enfants. Comment préserver le bonheur aujourd'hui alors que les idéaux s'effondrent et que la crise vous rattrape ? C'est la grande question qui parcourt le beau roman de François Roux. Nicolas et Justine tenteront à leur manière d'y répondre, de sauver leur couple mais en amour, la seconde chance existe-t-elle ? François Roux publie Tout ce dont on rêvait chez Albin Michel et il fait donc partie des cinq finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017.