Tanguy Viel parmi les 5 finalistes du Grand Prix RTL LIRE 2017

"Article 353 du Code Pénal" raconte l'histoire de deux hommes qui sortent en mer pour une partie de pêche, l'un balance l'autre par-dessus bord. Pourquoi ce meurtre ?

par Bernard Lehut publié le 17/01/2017 à 09:52

Tanguy Viel est l'un des 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017 avec Article 353 du code pénal. Un titre surprenant voire rébarbatif pour l'un des grands romans de ce début d'année. 170 pages d'un plaisir intense qui saisit le lecteur dès le premier chapitre, une scène d'ouverture remarquable. Deux hommes sur un bateau pour une partie de pêche en mer, froidement, l'un balance l'autre à l'eau puis rentre au port. Pourquoi ? Au 2e chapitre, on retrouve l'assassin dans le bureau du juge. Toute la suite de l'ouvrage sera sa longue confession. Un face-à-face qui n'est pas sans rappeler le film Garde à vue avec Michel Serrault et Lino Ventura.



Quel lien unissait l'assassin et sa victime et quel est le mobile du crime ? Une vie ruinée, anéantie, celle de Martial Kermeur, ouvrier de l'arsenal de Brest, licencié, quitté par sa femme, vivant seul avec son fils et arnaqué des 400.000 francs d'indemnités de son licenciement, par un promoteur véreux, Antoine Lazenec, un beau salaud, l'homme que Kermeur a poussé à la mer. Dès lors, le livre soulève implicitement cette question : un coupable peut-il être absous ? La violence, même ultime, est-elle une réponse légitime à la violence de l'argent et des affairistes ?

Un huis-clos haletant

Kermeur, l'assassin de l'homme qui a ruiné sa vie, doit répondre de son crime au juge. Comment se terminera le face-à-face ? La réponse est dans ce fameux article 353 du code pénal, celui qui en appelle à l'intime conviction du magistrat, à vous de la découvrir. Tanguy Viel signe un huis-clos haletant ponctué de flash back inoubliables comme la scène, fortement symbolique où Kermeur, accompagné de son fils, sur une Grande Roue devenue folle échappe miraculeusement à la mort...



"Cette sensation de sentir que quelquefois dans nos vies s'enclenche la marche arrière", une chance à laquelle lui n'a jamais eu droit pour inverser le cours son destin... D'où vient une scène aussi spectaculaire ? "Ça m'est arrivé, répond l'auteur. J'étais le fils. Mais elle se finit bien dans le livre, comme elle s'est bien finie dans la vie". Tanguy Viel publie l'excellent Article 353 du code pénal, finaliste du Grand Prix RTL-Lire, aux éditions de Minuit.