Un tableau de Mondrian accroché à l'envers depuis 77 ans

Crédit : Cindy Ord / Getty Images via AFP

Beaucoup (mé)connaissent l'oeuvre "New York City 1". Ce tableau du peintre néerlandais abstrait Piet Mondrian se compose de lignes entrelacées, rouges, noires, jaunes et bleues, faites de ruban adhésif. Mais ce que l'on vient de découvrir, c'est qu'il est accroché depuis 77 ans dans le mauvais sens, rapporte Slate samedi 29 octobre. La découverte a été faite, cette semaine, par l'historienne de l'art et curatrice Susanne Meyer-Büser, à l'occasion d'une grande rétrospective du peintre néerlandais au musée Kunstsammlung de Dusseldorf (Allemagne).

"Sur une photo de 1944, j'ai vu que la toile était dans l'autre sens sur un chevalet. Ça m'a intrigué", a précisé Susanne Meyer-Büser, dans une interview au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Les éléments qui indiquent que le tableau a été accroché à l'envers sont multiples, précise The Guardian. Dans la peinture "New York City", exposée au Centre Georges-Pompidou à Paris, les lignes les plus rapprochées se trouvent dans la partie haute.

La peinture "New York City 1" a été exposée au Moma de New York en 1945 dans le mauvais sens. Lorsqu'il a été transmis au musée de Dusseldorf en 1980, le tableau a été redisposé de la même façon. L'erreur pourrait provenir du fait que "la peinture n'avait pas de signature", tente d'expliquer la curatrice. Son sens a donc été déterminé par "le nom de l'artiste inscrit au dos du cadre par l'administrateur de la succession", lors de la mort de Mondrian, en 1944.

