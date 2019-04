publié le 21/04/2019 à 10:10

Comment amener la culture en milieu rural ? La question se pose souvent et certains trouvent des solutions. C'est le cas en Auvergne où une initiative inédite a eu lieu.



La semaine dernière, et pour la première fois en Europe, un concert de l'orchestre d'Auvergne a été diffusé dans 15 lieux éloignés et parfois enclavés dans la région. Objectif : toucher un autre public, peu habitué à ce genre d'événement.

Le concerto s'est déroulé à l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand et a été retransmis en direct dans 15 lieux éloignés grâce à la technologie. Voilà comment plus de 500 personnes ont pu profiter du spectacle.

Parmi les lieux choisis se trouvaient par exemple un hôpital dont les patients ont pu regarder les musiciens jouer en direct depuis leur chambre. Villossange, petit village de 362 habitants situé à une heure de Clermont-Ferrand, a également été sélectionné. Près d'un tiers des habitants ont répondu présent.



Pour l'occasion, Jean-Luc Le Chapelain le maire avait donné rendez-vous à ses administrés dans la salle polyvalente du village plus habituée à accueillir des thés dansants et des repas. "En milieu rural, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des concerts. On n'est pas plus bête qu'ailleurs et au contraire, en ruralité on défend la ruralité par la culture", explique Jean-Luc Le Chapelain.