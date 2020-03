Uderzo, le "papa d'Astérix", vu par la presse internationale

publié le 24/03/2020 à 23:01

Astérix et Obélix est un succès d'édition planétaire : 380 millions d'exemplaires vendus à travers le monde dans 111 langues et dialectes différents. Le dessinateur Albert Uderzo, créateur avec René Goscinny du personnage d'Astérix, est décédé mardi à l'âge de 92 ans. Au lendemain de sa mort, la presse lui a rendu hommage à travers le monde entier.

Les Britanniques de la BBC ont notamment retrouvé une interview savoureuse du dessinateur il y a 12 ans, donnée au magazine Connexion. Interview dans laquelle il explique que ces deux héros sont nés à l’heure la plus importante de la journée : celle de l’apéro. Il raconte aussi qu’à l'époque il leur fallait trouver des héros qui se distinguent à la fois à la fois des super-héros américains. Et à l’extrême opposé de Tintin.

Cette interview, nous apprend également pourquoi Astérix s'appelle Astérix, c'est à dire pourquoi son nom commence par un A ... première lettre de l'alphabet. C’était une idée très pragmatique de Goscinny pour que leurs albums soient toujours classés en premier sur les étagères des librairies !

Salué de l'Italie aux États-Unis

Les Italiens, eux, revendiquent un peu le succès d’Uderzo. La Repubblica insiste bien sur le fait que l’auteur est né de parents italiens. Le quotidien La Stampa s’interroge : "Est-ce qu'il étaient pas un peu chauvins Astérix et Obelix?" Parce que les Romains dont se moquent Astérix ont quand même beaucoup de similitudes avec les Italiens contemporains.

Autre angle développé par les Suisses : la prospérité d'Uderzo. "Il était riche", écrit La Tribune de Genève qui nous apprend qu’Uderzo avait possédé une vingtaine de Ferrari et qu’il habitait à Neuilly-sur-Seine dans un hôtel particulier. Une prospérité pas très appréciée en France. Le dessinateur est également salué outre-atlantique par le Hollywood Reporter, qui évoque une série culte et évoque les succès d'Astérix au cinéma.

Enfin en Belgique, Le Soir salue "la mort du dernier César de la bande dessinée" et la RTBF écrit à la Une de son site : "Le papa d'Astérix a rejoint le domaine des Dieux de la BD." La Radio-Télévision belge nous révèle qu'Astérix n'est pas seulement allé chez les Helvètes, chez les Bretons à Olympie ou en Égypte chez Cléopâtre. Il est aussi allé dans l'espace. Parce qu’Astérix était aussi le nom du premier satellite français en 1965.