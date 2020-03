publié le 24/03/2020 à 14:57

La carrière d'Albert Uderzo est entrée dans l'histoire de la bande dessinée avec Astérix. Mais, le dessinateur décédé le 24 mars 2020 à 92 ans, est aussi le père de nombreux autres personnages, créés en solo ou avec son fidèle compagnon René Goscinny. Qui sont ces héros du ciel, du Moyen Âge ou encore des mers qui ont fasciné des milliers de lecteurs et de lectrices ? (Re)plongez-vous dans les pages de ces planches parues dans les magazines Pilote, Tintin ou encore Benjamin.

Dans les années 40, Uderzo crée une famille de personnages à la musculature imposante, vivant dans un Moyen Âge de fantaisie. Il y a Arys Buck, son fils le Prince Rollin et son petit-fils Belloy. Uderzo publie leurs aventures dans l'hebdomadaire OK en utilisant "Al Uderzo" comme signature. Seul Belloy devient le personnage central d'une véritable série publiée dans OK.

Albert Uderzo veut ensuite continuer de dessiner "dans la cour des grands". Il passe un concours en 1946 des Éditions du Chêne qu'il rempote avec un recueil de gags mettant en scène le personnage de Clopinard. Un bonhomme de petite taille avec des sourcils épais. Il a réussi à survivre un siècle grâce à une poudre de canon magique, probablement ancêtre de la potion de Panoramix.

Les autres collaborations avec René Goscinny

C'est en 1950 qu'Uderzo et Goscinny se rencontrent grâce à Georges Troisfontaines.Ils inventent d'abord Jehan Pistolet en 1952, "un corsaire prodigieux" dont les aventures se déroulent sur les mers du XVIIIe siècle. Jehan travaille dans une auberge à Nantes, mais il veut devenir corsaire du roi. Il y parviendra en battant le terrible Barbe Verte. Jehan aura ensuite d'autres aventures, dont la quête du trésor du Corsaire Violet. Il deviendra plus tard Jehan Soupolet lorsque ses aventures seront publiées dans la revue Pistolin.

Entre 1957 et 1959, le duo reprend les aventures de Benjamin et Benjamine. Ce sont deux héros qui vivent des aventures aux quatre coins du monde. En 1958, c'est un grand succès pour Uderzo et Goscinny avec Oumpah-Pah, personnage dont il avait déjà imaginé une première version en 1951. Il aura fallu sept années pour qu'il devienne célèbre et soit publié dans le journal de Tintin. Indien membre de la tribu des Shavashava, Oumpah-Pah vit au XVIIIe siècle dans une colonie du royaume de France sur le territoire de l'actuel Canada. Dans ses aventures, il est confronté aux colons européens.

Enfin en 1959, Uderzo crée avec Jean-Michel Charlier : Les Aventures de Tanguy et Laverdure. La série est d'abord publiée dans le journal Pilote avant d'être parue en 30 volumes. On y suit les aventures Michel Tanguy et Ernest Laverdure, diplômés de l'École de l'Air de Salon-de-Provence et en mission au Maroc.