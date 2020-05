publié le 19/05/2020 à 10:31

Alors que Michel Piccoli vient de s'éteindre à l'âge de 94 ans, Jane Birkin, qui était sa partenaire de jeu mais aussi sa voisine, se souvient et lui rend hommage au micro de RTL.

"C’était un homme impeccable. Quand on voit sa carrière, quand on sait que c’est un homme qui affrontait tout (...) Il a fait les plus grands films avec les plus grands metteurs en scène du monde. Il était abordable, d’une franchise absolue (...) Il était aussi un homme tellement drôle, tellement fantasque et tellement charmant (...) Il a joué mon père plein de fois, c’était un personnage grandiose et magnifique. » lâche-t-elle.

Jane Birkin revient également sur leur rencontre. "Mes souvenirs exacts c’était pour Sept morts sur ordonnance avec Depardieu. C’est sur ce film-là où je l’ai vraiment connu. Il vivait rue de Verneuil en plus, on avait fait quelques scènes chez lui. Il a beaucoup connu par la suite ma fille Lou (...) Je me souviens que lorsque Charlotte commençait dans le cinéma, je l’emmenais au théâtre pour le voir. Nous étions en haut des escaliers, Charlotte descend, il a ouvert ses bras et il a dit "bienvenue !"

La comédienne et chanteuse sera aussi la dernière à lui avoir proposé de monter sur scène. "On a joué à l’Odéon et il se partageait les rôles pour faire les chansons. C’était juste un délice (...) c’était juste tout simplement exquis de le voir."