publié le 30/11/2018 à 21:33

Riad Sattouf s'expose à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou de Paris. La rétrospective est baptisée Riad Sattouf, l'écriture dessinée. Le créateur de la célèbre saga L'arabe du Futur admet qu'en tant qu'auteur de bande-dessinée, la majeure partie du temps, ses dessins "sont dans des livres, alors les sortir d'une bande-dessinée et les mettre sur le mur, ça me fait un drôle d'effet". Passionné depuis toujours par la technique de dessin des bandes-dessinées, l'artiste avoue ne pas avoir "l'impression de travailler".



Selon lui, son exposition ressemble à "un étrange labyrinthe où il n'y a qu'un seul chemin pour le visiter, on doit suivre un parcours". Tous ses personnages, tous ses croquis et même des photos de la Syrie y sont exposés.

L'artiste explique que l'exposition est également représentative des échecs et des refus : "Je me suis rendu compte qu'il y a un nombre incalculable de pages, de projets et de dessins qui ont été refusés par les éditeurs, les producteurs, les auteurs... Je me suis dit que c'est dingue d'avoir quand même résisté à tous ces refus".

Couteau suisse

L'artiste raconte qu'il n'a pas réussi "pendant 15 ans" à faire les livres et les dessins qu'il souhaitait. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une carrière exceptionnelle : créateur de La vie secrète des jeunes, de Pascal Brutal, des Cahiers d'Esther et de L'arabe du futur, l'artiste a également été primé aux César en 2009 pour Les Beaux gosses, deux fois à Angoulême...



Une fierté d'autant plus grande que Riad Sattouf endosse plusieurs casquettes : dessinateur, réalisateur, producteur et parfois acteur. Le dessinateur précise qu'il a besoin de s'isoler pour travailler, dans un bureau où un pan de mur est dédié aux célébrités qui l'inspirent : Hergé, Antoine de Saint-Expuéry, Jean Mermoz, Freud... L'artiste confie également que le tome 5 de L'arabe du futur est en préparation.