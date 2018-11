et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/11/2018 à 20:08

Barbara Hendricks vient de fêter ses 70 ans et la cantatrice a le même âge que la Déclaration des Droits de l'Homme. Vendredi 30 novembre, elle sera à la maison de l'Unesco pour le Gala pour la Paix car elle est notamment l'ambassadrice du haut-commissariat des Nations-Unies aux réfugiés.



"Je garde espoir pour l'avenir car je vois dans les jeunes générations une envie de changer les choses", confie Barbara Hendricks. Il y a eu beaucoup d'avancées sur les droits humains, mais c'est un combat constant, et il faut toujours aller dans la direction de la liberté et l'égalité".

La cantatrice de renom affirme être "inquiète" face à la montée des populismes en Europe mais aussi sur le continent américain. "Oui, je suis inquiète mais je ne baisse pas les bras". Concernant l'immigration et notamment la situation de l'Aquarius, Barbara Hendricks considère que "l'Europe n'a jamais été à la hauteur de cette question". Et selon elle, il faut désormais "trouver les solutions humaines et justes".