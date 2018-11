"Guide du routard" : le secret de la réussite "c'est le travail", livre son fondateur

publié le 28/11/2018 à 23:16

C'est un incontournable des voyageurs français à travers le monde. Le Guide du routard est glissé dans le sac de millions de voyageurs qui partent à la découverte des pays ou villes de la planète. Et même à l'air du numérique, le succès ne se dément pas. Ainsi, il se vend un guide toutes les 8 secondes. Depuis 1973, il s'en est vendu 50 millions dans le monde, ce qui en fait le 20e livre le plus vendu.



"Il y a trois recettes : la première c'est le travail, la deuxième c'est le travail. Et la troisième je crois que c'est le travail", explique le "papa" du Routard Philippe Gloaguen, qui publie Road Trips : 40 itinéraires sur les plus belles routes du monde et Voyage en Italie.

Lorsqu'on évoque les alternatives numériques comme Tripadvisor, le patron du Routard explique que "c'est une boite aux lettres, vous ne savez pas qui c'est. Il y a certainement des avis qui sont sincères. Mais regardez les adresses qui sont autour de chez vous, vous serez très surpris".