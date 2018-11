publié le 26/11/2018 à 21:41

Rupert Everett se confie sur RTL à deux jours de la sortie sur les écrans de The Happy Prince, son premier long-métrage en tant que réalisateur. Celui-ci est centré sur les derniers jours d'Oscar Wilde, écrivain dandy porté aux nues avant d’être condamné et emprisonné pour son homosexualité. Avant de finir sa vie ruiné à Paris.



"À la fin, ce film était devenu une obsession", raconte le comédien britannique célèbre pour ses prestations dans Le Mariage de mon meilleur ami et Un couple presque parfait. "Vers 2005-2006 j'étais très frustré par ma carrière d'acteur, les rôles que l'on me proposaient étaient sans intérêt". Rupert Everett affirme qu'il a voulu relancer sa carrière avec un scénario qu'il avait lui-même écrit.

"Oscar Wilde est un peu mon Christ, déclare l'acteur. Il est mi-dieu, mi-humain et il s'est fait crucifié par les hommes." Rupert Everett affirme que ce sera sûrement le seul film qu'il réalisera dans sa vie, mais il a "tout mis de lui" dans ce sujet.