publié le 19/11/2018 à 11:03

C'est devenu un rendez-vous annuel attendu par les lecteurs. Sorti le 8 novembre 2018, le recueil, intitulé 13 à table ! se classe déjà dans les meilleures ventes. Parmi les auteurs qui signent bénévolement cette 5e édition : Leïla Slimani, Tatiana de Rosnay, Alice Zeniter, Agnès Martin-Lugand, Maxime Chattam, Romain Puertolas ou encore Véronique Ovaldé et Philippe Jaenada, l'auteur de La Serpe, prix Femina 2017.



Comme dans ses derniers romans, Philippe Jaenada part d'un fait divers et d'une femme dans sa nouvelle Une vie, des fêtes. Meg Steinheil était la célèbre maîtresse de Félix Faure, dans les bras de laquelle, le Président de la République de l'époque a rendu l'âme.

"Je pense depuis une bonne dizaine d'années à écrire quelque chose sur cette femme, et puis là je me suis dit, pour moi de manière très personnelle, c'est une sorte de beau geste. Personne n'est au courant mais j'ai sacrifié un livre pour écrire cette nouvelle", a expliqué l'auteur au micro de RTL.

De son côté Véronique Ovaldé raconte dans Je suis longtemps restée une clématite une ado soumise à un père surprotecteur, un personnage pas si fictif qu'on pourrait le croire. "Il y a pour moi très souvent dans les nouvelles une tentation autobiographique, chose que je fais très peu dans mes romans et là en l'occurrence c'est le cas".



À noter qu'au-delà de l'aspect solidaire, chaque livre vendu 5 euros permet de distribuer 4 repas.

Couverture du livre "13 à table !" Crédit : Pocket

Michel Bussi prend la plume pour les enfants

Dans l'actualité littéraire, on note une autre sortie attendue : celle du livre Les contes du réveil matin de Michel Bussi.



L'écrivain et politologue français de 53 ans qui figure parmi les auteurs ayant participé à 13 à table ! offre un livre d'une infinie tendresse et d'une espièglerie savoureuse. Il raconte onze histoires dans lesquelles perle ce souvenir qu'on a tous et toutes d'une forme "d'insouciance enfantine".



Le livre est illustré par Éric Puybaret, un artiste qui travaille à l'ancienne puisqu'il utilise seulement une toile et un pinceau.

Couverture du livre "Les contes du réveil matin" Crédit : Delcourt