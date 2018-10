publié le 31/10/2018 à 11:25

Son témoignage est bouleversant. Robert Badinter n'avait jamais écrit sur son histoire familiale et voilà qu'à 90 ans, il se souvient de l'enfant qu'il fut et d'Idiss, cette grand-mère tant aimée, il le fait avec pudeur, sobriété et c'est encore plus émouvant.



"Comme mes parents travaillaient tous les deux, en fait c'est elle [sa grand-mère, ndlr] qui était à la maison toute la journée. Et par conséquent, mon enfance se déroule je dirais sous le signe de d'Idiss, à l'ombre d'Idiss.(...) Les grands-mères sont des fontaines d'amour.(...) Elle a joué dans mon enfance un rôle considérable", a déclaré l'ancien ministre de la justice au micro de RTL.

Si Robert Badinter raconte cette grand-mère, c'est aussi parce qu'elle incarne la grande tragédie du 20ème siècle. Idiss est juive, née dans la Russie tsariste, dans ce qu'on appelle le Yiddishland, un monde aujourd'hui disparu. Elle fuit la misère et surtout l'antisémitisme et les pogroms, les massacres collectifs de juifs. La France l'accueille comme des milliers d'autres réfugiés d'Europe centrale. Idiss et les siens vont y trouver la paix et la prospérité, c'est le temps du bonheur comme l'écrit Robert Badinter.

"Idiss" est sorti le 24 octobre 2018 Crédit : Fayard

Le ciel s'assombrit et le bonheur devient fragile puisqu'il est anéanti par la guerre et l'Occupation. "Ces moments où l'on va à la pâtisserie, boire un chocolat chaud, manger une brioche.(...) Nous allons tous les deux le jeudi au cinéma, j'aimais beaucoup, précisément parce qu'elle était illettrée.(...) Nous marchions la main dans la main, c'est cette vision-là que j'ai conservé et que j'ai essayé de faire partager au lecteur. C'est un livre qui vient de très loin", a confié Robert Badinter avec beaucoup d'émotions.



Idriss est publié chez Fayard depuis le 24 octobre 2018.