"13 à table !", le recueil de nouvelles vendu au profit des Restos du cœur

13 à table ! est le nouveau recueil de nouvelles vendu au profit des Restos du cœur. L'initiative a été lancée il y a quatre ans par les éditions Pocket, treize écrivains offrent chacun une histoire inédite et les lecteurs sont généreux. 200 000 exemplaires du recueil se sont vendus chaque année au prix de cinq euros. Un livre acheté égale quatre repas distribués soit près de deux millions et demi en trois ans.





Michel Bussi, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Maxime Chattam, Christian Jacq ou encore la lauréate du Goncourt 2016 Leila Slimani… Tous ont dû respecter le thème imposé, à savoir l’amitié. La nouvelle de Michel Bussi, maître du suspense, a pour titre Je suis Li Wei et entraîne le lecteur de Fécamp à la Chine. "C’est l’idée d’une amitié épistolaire par échange de mails, un grand classique de l’amitié aujourd’hui. J’espère avoir trouvé une fin surprenante" déclare-t-il au micro de RTL.

13 à table ! ou quand les écrivains engagent leur talent au profit des Restos du cœur. Le recueil de nouvelles paraîtra jeudi 2 novembre chez Pocket au prix de cinq euros soit quatre repas distribués.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Le contre ténor star Philippe Jaroussky fait à nouveau parler de lui. Il vient de créer une académie de musique et sort un nouvel album. À quarante ans, Philippe Jaroussky parvient encore à innover. Notamment avec son tout premier album consacré entièrement à Handel !





Les voix de contre ténors sont surtout utilisées dans le répertoire baroque du 17è/18è siècle, et on sait que Handel en était très friand. Philippe Jaroussky a pioché dans toute la production du musicien pour un album avec pas mal d’airs peu interprétés.



Quant à son académie, il s’agit de prendre en charge deux groupes, de 23 enfants de 7 à 12 ans. Ils n’ont aucune connaissance musicale et se voient prêter gratuitement partitions et instruments. Ils vont devoir travailler deux fois par semaine leur instrument pendant trois an s: ce sont les Jeunes Apprentis. Sont également visés les talents fraîchement sortis du Conservatoire, ne sachant comme faire pour percer.



L'actualité de la semaine au rayon disques est aussi marquée par le retour du chanteur Amir. Un an et demi après l'Eurovision et un premier album vendu à 250 000 exemplaires, il vient de sortir Addictions. Quinze morceaux. Une pop française efficace et séduisante.