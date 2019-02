publié le 18/11/2018 à 08:15

Le 7 janvier 2015, le journaliste Philippe Lançon était grièvement blessé dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Les balles des tueurs lui arrachaient la mâchoire. Dans son livre Le Lambeau, il a raconté ses longs mois d'hospitalisation et sa vingtaine d'opérations pour retrouver un visage. Le Lambeau est devenu l'un des succès de l'année, récompensé la semaine dernière par le prix Femina. Un accueil enthousiaste que Philippe Lançon n'avait pas anticipé.



"Quand on écrit un livre, on est seul. Je l'étais doublement parce que je retrouvais l'espace de solitude dans lequel j'avais été à l'hôpital. L'essentiel du livre c'est quand même une sorte de récit hospitalier. Mon premier souci c'était de le construire et de le finir, ce qui n'était pas du tout évident. Une fois que je me suis véritablement lancé dedans, je ne peux pas dire que j'ai souffert en écrivant mais disons que j'ai eu jusqu'au bout la crainte de ne pas y arriver. La seconde chose, c'est que je n’imaginais absolument pas l'impact, les répercussions, les réactions, très sensibles que provoquerait ce livre auprès des lecteurs", a confié le journaliste et romancier de 55 ans.

Le lambeau, prix Femina 2018, est sorti le 12 avril 2018 , aux éditions Gallimard. Sonate de sortie - Nouvelle Revue Française, numéro de novembre 2018.

"Le lambeau" est sorti le 12 avril 2018 Crédit : Gallimard