Pierre Lemaitre dévoile "Le serpent majuscule", un polar écrit en 1985 et enfin publié

publié le 12/05/2021 à 10:52

Pierre Lemaitre publie ce 12 mai Le serpent majuscule chez Albin Michel. Avant d'obtenir le prix Goncourt en 2013 avec Au revoir là-haut, Pierre Lemaitre s'était taillé un franc succès en tant qu'auteur de polar. On peut rappeler quelques titres parus à partir de 2006 : Travail Soigné, Robe de marié, Cadres noirs ou encore Alex. Un genre littéraire qu'il a désormais quitté, sans jamais vraiment le dire.

Alors, comme Pierre Lemaitre ne fait jamais tout à fait les choses comme les autres, il signe officiellement ses adieux en quelque sorte au polar mais son dernier que vont découvrir les lecteurs à partir d'aujourd'hui est en réalité son tout premier, une œuvre de jeunesse restée inédite. "Ce roman est remonté à ma mémoire, comme une espèce de bulle qui remonte à la surface, lorsqu'il y a un an et demi j'ai travaillé sur Le dictionnaire amoureux du polar. Et je me suis rappelé de ce livre (...) et je me suis dit que c'était une bonne chose d'offrir aux lecteurs mon premier roman policier qui est en même temps le dernier que je publierai", confie Pierre Lemaitre.

L'écrivain n'a apporté que quelques légères corrections, cosmétiques comme il dit lui-même. Il lui a semblé plus loyal de le publier tel quel. Ce qui donne au passage à l'ouvrage un délicieux parfum suranné, celui des années 80 qui nous paraissent bien lointaines aujourd'hui.

C'est le récit d'un jeu de massacre. C'est à la fois cruel et jubilatoire, complètement déjanté. Un scenario que ne renierait pas un Quentin Tarantino ou Albert Dupontel, le réalisateur, on s'en souvient, du film adapté d'Au revoir là-haut, le Goncourt de Lemaitre. À la baguette ou plutôt à la gâchette de ce jeu de massacre, une figure pour le moins inattendue, une sacrée trouvaille de l'écrivain.