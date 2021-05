"Papy fait de la résistance" : dans les coulisses de la pièce de Serge Postigo

publié le 11/05/2021 à 10:29

Avec Papy fait de la résistance, on se souvient tous du film culte, réalisé par Jean-Marie Poiré, en 1983 avec Jacques Villeret, Michel Galabru, Jacqueline Maillan ou encore Martin Lamotte et Christian Clavier qui avaient écrit la pièce de théâtre Papy fait de la résistance en 1981. Un triomphe pendant deux saisons au théâtre de la Porte Saint-Martin et puis le temps a passé.

En 2016, Martin Lamotte a l'idée de remonter la pièce, ça ne se fait pas. Et puis, l’année dernière, en pleine crise de Covid et de disette culturelle, il apprend que France Télévisions cherche à produire des pièces pour les diffuser en prime time. Il propose Papy Fait de la résistance mise en scène par Serge Postigo et France télévision dit "banco".

La pièce se déroule toujours en France pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940. L’hôtel particulier de famille Bourdelle est investi par l’armée allemande, leur domicile devient la résidence du général Spontz. Papy est joué par Martin Lamotte et Madame Bourdelle par Catherine Jacob.

Tous les acteurs savent que ce n’est pas facile de rejouer une pièce qui a cartonné et encore moins quand cette pièce a donné un film culte. Serge Postigo a vu plus de 150 personnes pour son casting, il leur a dit cette chose essentielle : "Le fait de ressembler aux acteurs du film n'était absolument pas un critère. Lionel qui joue Ramirez a failli ne pas l'avoir, car il ressemble à Jugnot".

La pièce sera diffusée le 1er juin prochain

Serge Postigo coadaptateur de papy joue de la résistance version 2021, dont c’est le premier rôle en France. Il joue le général allemand Spontz, celui qui chante. Papy fait de la résistance sera diffusé en prime sur France 2 le 1er juin 2021 avec Karine Belly, Emma Bazin Rémi Johnsen, Antoine Croset, Julien Jacob et Lionel Laget.

"Un théâtre ne peut pas rouvrir avec une jauge de moins de 50%. On ne peut pas jouer avec une jauge de 30%, ce n'est pas viable. Ils perdront de l'argent tous les jours à part le café-théâtre, donc ils se foutent de notre gueule un petit peu", explique Martin Lamotte. Pour le moment, il n'y a pas de date pour voir la troupe sur la scène du théâtre de Paris.