"Les livres ont la parole" : "Dictionnaire amoureux du polar" de Pierre Lemaitre

publié le 25/10/2020 à 10:00

Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 pour son roman Au revoir là-haut publie son Dictionnaire amoureux du polar.

Le polar, l'écrivain connaît bien puisqu'il l'a longtemps pratiqué et a enchainé les succès. Avec la plume alerte qui est la sienne, il partage ici sa passion de la littérature policière et du roman noir avec une subjectivité enthousiaste et revendiquée. "Il y a chez Balzac, notamment dans Une ténébreuse affaire ou dans d'autres de ses romans quelque chose qui colle vraiment bien avec le début du polar, c'est une affaire criminelle. Il y a une énigme, il y a une enquête, il y a un mystère qui me ferait penser qu'on peut dater de Balzac les débuts du polar, en tout cas sous sa forme embryonnaire", démarre l'auteur.

À propos d'Agatha Christie, Pierre Lemaitre explique qu'il continue à la lire. "Son style de narration n'est, à mon avis, plus très synchrone avec nos attentes, nos désirs et nos attentes d'un roman policier. Au fond, on les lit maintenant un petit peu comme des parodies de romans policiers", poursuit-il.

Le "Dictionnaire amoureux du polar" de Pierre Lemaitre est dans "Les livres ont la parole" Crédit : Plon

Le choix du libraire Direction Limoges, à la librairie Page et Plume où Aurélie Janssens recommande Les graciées (collection Pavillons de Robert Laffont) de la britannique Kiran Millwood Hargrave.



"Les Graciées" de Kiran Millwood Hardgrave Crédit : Robert Laffont