Tatiana de Rosnay présente "Célestine du Bac", son prochain roman, sur RTL

Tatiana de Rosnay est l'invitée en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi. La romancière publie "Célestine du Bac". Un texte écrit en 1990 et jamais publié.

publié le 10/05/2021 à 10:11

Tatiana de Rosnay publiera le 12 mai prochain chez Robert Laffont Célestine du Bac. Un texte écrit en 1990 que la romancière a retrouvé 30 ans plus tard.

Dans Célestine du Bac, une vieille SDF, abîmée par la vie et l'alcool, ayant élu domicile sous un porche de la rue du Bac près de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Elle va se lier d'amitié avec un jeune homme Martin Dujeu, 18 ans, fils d'un avocat du quartier, orphelin de sa mère disparue dans un accident d'avion alors qu'il avait 2 ans. Rien ne destinait ces deux êtres à se rapprocher et pourtant ce lien improbable bouleversera leurs vies. On vous laisse découvrir comment.

Martin est un adolescent solitaire, un peu complexé et qui se réfugie dans l'écriture. Et une ombre plane sur le livre, celle de la mère de Martin, disparue dans un accident d'avion. On ne peut s'empêcher de penser à la disparition de l'oncle de la romancière, Arnaud de Rosnay, lors de sa tentative de traversée du détroit de Formose sur une planche à voile.