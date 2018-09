publié le 23/09/2018 à 09:03

Loin d'être anodines, les majuscules ne doivent pas être confondues avec leur cousine, les minuscules. Pour preuve, le terme "majuscule" vient du Latin "majusculus", qui signifie "un peu plus grand", alors que "minuscule" vient de "minusculus" (un peu plus petit).



Dans le jargon de la presse, on les appelle capitales, ou plutôt "cap". Un surnom qui remonte au temps de l'imprimerie au plomb. À l’époque, les caractères étaient rangés dans des boîtes de bois peu profondes qu’on appelait casses. Les petits caractères en bas et les grands en haut, d’où "capitales". Bien que la majuscule soit souvent privilégier pour des raisons de lisibilité, elle a une fonction grammaticale précise.

La première règle d'usage, connue de tous, est la plus simple : "toute phrase commence par une majuscule et se termine par un point". Le choix n'est parfois pas si évident et l'on peut se tromper sur les majuscules. Notamment quand il s'agit des noms propres. Prenez la mer Méditerranée. Seul le nom "Méditerranée" prend une majuscule, et non pas "mer".

mer Méditerranée vs Mont-Blanc

La règle s'applique également pour les noms de lacs ou de montagnes. Comment expliquer que l'on voit souvent le massif du Mont-Blanc orthographié avec deux majuscules ? Il ne s'agit pas d'une montagne mais d'un massif. Son nom est Mont-Blanc, avec deux majuscules et un trait d'union.



Voici d'autres cas qui peuvent porter à confusion : "église" avec une minuscule fait référence à l'édifice architectural. Si le terme est écrit avec une majuscule, il désigne la communauté chrétienne, dont le pape est le chef. La même règle s'applique au mot "mémoire". Écrit en minuscule, le terme renvoie à ce qui nous fait défaut quand on perd la tête. À ne pas confondre avec les Mémoires, qui sont un écrit qui relate la vie de quelqu'un.