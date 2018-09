Qu'est-ce qu'un prénom épicène ?

publié le 16/09/2018 à 09:09

Le dernier livre d'Amélie Nothomb s’intitule Les Prénoms épicènes, et d’ailleurs son personnage principal se prénomme Epicène. Est-ce féminin ou masculin : c'est là tout le sujet. Epicène vient du grec epikoinos, qui veut dire "possédé en commun". Un prénom épicène est un prénom que l’on peut donner aussi bien à une fille qu’à un garçon. Dans le roman d'Amélie Nothomb, Claude et Dominique se marient. Portant tous les deux un prénom épicène, ils ont l’idée étrange d’appeler leur fille Epicène, un prénom tiré du rôle-titre d’une pièce de Ben Jonson, un contemporain de Shakespeare, dont le protagoniste est un homme déguisé en femme.



Mais il n'y a pas que les prénoms qui peuvent être épicènes. Selon le Larousse, "épicène se dit d’un nom qui a la même forme aux deux genres, correspondant aux deux sexes (par exemple un élève/une élève, un enfant/une enfant)". Il y a également des substantifs qui ne changent pas selon le genre de la personne qu’ils désignent : on dit un ou une journaliste, un ou une automobiliste, un ou une imbécile – tandis qu’on dit un idiot, une idiote.

Beaucoup d’adjectifs, qui se terminent par un "e" muet en général, sont épicènes : rouge, débile, automatique, inflammable, etc. C’est également le cas de noms qui ne désignent pas des êtres vivants, comme HLM, après-midi, Thermos, parka ou interview. Dans le même on trouve la réglisse, ou le réglisse, car l’arbrisseau aux racines goûteuses est féminin, la réglisse, mais son produit, utilisé comme arôme, est "souvent masculin", dit Larousse.

Les noms d'animaux concernés

Les noms d’espèces animales sont aussi pour la plupart épicènes. Larousse donne les exemples de la perdrix et du papillon. On ne distingue pas le perdrix de la perdrix, la papillonne du papillon, mais il y en a plein d’autres. On dit bien un chien, une chienne, une vache, un taureau, un lion, une lionne, mais le hibou n’est pas plus le mâle de la chouette que la grenouille n’est la femelle du crapaud, et les garçons chouettes doivent se satisfaire de rester au féminin, tout comme les fourmis, les morues et les araignées.



D’ailleurs, il paraît que celles que l’on voit le plus, notamment parce qu’elles se montrent beaucoup dans les maisons ces jours-ci, en septembre, seraient plutôt des mâles en quête de l’âme sœur... et pourtant, on dit toujours une araignée !