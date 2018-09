Doubles consonnes : les astuces pour ne plus se tromper

publié le 15/09/2018 à 09:24

La semaine passée, nous avons parlé du casse-tête des consonnes doubles dans l’orthographe française. Aujourd’hui, voici quelques astuces. La plupart des mots courants ne posent que peu de problèmes. Tout le monde sait que le verbe "aller" prend deux "l", et "donner" deux "n". Ce sont des termes si utilisés que, dès la fin de l’école élémentaire, nous les avons assez facilement mémorisés. En revanche, il y a des fautes qui reviennent régulièrement.



D’abord, il faut bien le reconnaître, il y a des orthographes aberrantes (un "b" deux "r" à aberrant !). Le moindre petit bout de CE2 sait qu’un bonhomme prend deux "m", et il serait logique que la bonhomie en prenne deux également. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à la réforme de l’orthographe de 1990.

Aujourd’hui, ouf, les deux graphies sont permises, vous pouvez mettre deux "m" à bonhommie si vous préférez. La même aberration existait entre imbécile (un "l") et imbécillité (deux "l"), charrue et carriole (deux "r") mais chariot (un seul), sonner (deux "n") et sonorité (un "n"), battre et combattre (deux "t") mais combatif (un seul).

Dans tous ces cas, la réforme permet désormais d’écrire ces mots au choix, soit selon l’orthographe traditionnelle, soit comme ceux de leur famille.

Balade ou ballade ?

C’est un début de soulagement, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Dans le genre aberration, mamelle s’écrit toujours avec un seul "m", quand mammifère en prend deux, par exemple. Mais il y a des mots nettement plus courants qui posent problème. Par exemple, une balade à pied ne prend qu’un "l", si vous mettez deux "l" à ballade, il s’agit d’un morceau de musique. Rappelez-vous par exemple qu’avec la musique, on s’envole, donc deux "l" à la ballade musicale.



Pallier un défaut prend deux "l", mais, petit moyen mnémotechnique : un palier ne prend qu’un "l", quel que soit le nombre de marches de l’escalier. De même, le soufre au bout de l’allumette prend un seul "f", mais il faut bien deux "f" pour dire à quel point je souffre.