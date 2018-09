Les consonnes doubles : une des plus grandes difficultés du français

publié le 09/09/2018 à 11:25

Les consonnes doubles. C’est une des plus grandes difficultés de l’orthographe du français, un casse-tête orthographique.



Il y a des consonnes doubles que l’on entend, et là c’est simple, on entend les deux s de passer, par exemple, parce qu’avec un seul s, tout le monde sait que l’on lirait paZer. On entend aussi, même si c’est moins évident peut-être, les deux m d’immense ou d’immature ou d’immédiat, les deux l d’alléger, et, même s’il est étrange qu’alourdir, lui, n’en prenne qu’un, on entend bien la différence : aLLéger, aLourdir.



En revanche, on n’entend pas les deux f de difficile ou de souffler, ni les deux t d’attraper (attention, deux t mais un seul p, même si tout le monde a envie de doubler aussi le p).

C'est de l’orthographe d’usage, ou lexicale. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pratiquement pas de règles qui la régissent, donc pas de règles à apprendre, mais mauvaise nouvelle, ce sont peu de règles sur lesquelles s’appuyer, et fort peu de logique.

En français, un mot ne commence jamais par une consonne double, il ne se termine jamais par une consonne double non plus, sauf quelques raretés issues de langues étrangères (comme jazz ou grill quand c’est un restaurant, pas quand c’est un accessoire de cuisson)…



Lire, ce n’est pas uniquement lire des livres

C’est la raison pour laquelle ces erreurs sont plutôt légèrement sanctionnées dans les dictées de l’école élémentaire, à la différence des fautes de grammaire. Donc finalement cette orthographe s’acquiert essentiellement par l’habitude, par la pratique.



Lire, ce n’est pas uniquement lire des livres. Même les gens qui sont persuadés de ne pas lire lisent à longueur de journée : il y a de l’écrit partout dans nos vies, sur les panneaux, à la télé, sur les affiches, sur les paquets de lessive et même sur les paquets de bonbons ! Ce sont autant d’occasions de remarquer et de retenir l’orthographe des mots. Et le plus chouette c’est que, bien souvent, on les apprend ainsi sans faire vraiment d’effort