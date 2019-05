publié le 31/01/2019 à 09:00

Le village de Claude Monet est le théâtre de la bande-dessinée RTL du mois de janvier. Fred Duval et Didier Cassegrain signent Nymphéas noirs aux éditions Dupuis (collection Aire Libre), une adaptation du roman de Michel Bussi. L'année de sa sortie, en 2011, près de 600.000 exemplaires avaient été vendus.



Au fil de cette oeuvre aux allures de polar, le lecteur oublie très rapidement toutes ses certitudes. On se croit dans un village de carte postale, mais en réalité, on est sur une scène de crime : au petit matin, un corps est découvert au fond du ruisseau. Dans ce petit village où tout le monde se connaît, l'enquête pourrait être vite pliée mais rien ne se passe comme prévu. Certains habitants renferment de lourds secrets...



Il y a notamment trois femmes. "La première était méchante. La deuxième était menteuse. La troisième était égoïste", écrit l'auteur. L'une a plus de 80 ans, la deuxième, 36 ans et la troisième, seulement onze ans. Cette fillette adore la peinture. Au pays de Monet, à Giverny, certains habitants s'interrogent : est-ce que le meurtre ne serait pas lié à une histoire de tableau volé ou disparu ?



Les histoires s'imbriquent, les trajectoires se frôlent... Les deux policiers envoyés sur place auront énormément de travail. Une chose est sûre, Fred Duval n'a pas choisi le roman de Michel Bussi le plus simple à adapter. L'auteur de l'histoire originelle appréhendait un peu de voir ces personnages dessinés. Aujourd'hui, il en est ravi. "Je trouve que c'est formidable [...], toutes ces pages sont très belles, très épurées, bravo !"

Dans cet ouvrage, il faut vraiment souligner le travail du dessinateur, Didier Cassegrain. La plupart du temps en bande dessinée, le dessin est fait en noir et blanc puis mis en couleur à l'ordinateur. Ici, le procédé est différent : il a travaillé chaque case comme un tableau, directement à la peinture acrylique ou à l'aquarelle. Des teintes pastelles, une ambiance impressionniste qui rappelle évidemment le grand peintre des Nymphéas, Claude Monet.