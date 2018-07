publié le 29/06/2017 à 10:20

Giant, écrit et dessiné par l'auteur franco-canadien Mikaël est sacré bande dessinée RTL du mois de juin. Sur la couverture couleur sépia, on voit un homme perché sur une poutre avec New York à ses pieds, dominé par l'Empire State Building, c’est Giant, un colosse irlandais capable de rassembler deux poutres d’acier au marteau pneumatique en un rien de temps. Il est à la tête de l’équipe qui construit l’ossature du Rockefeller Center à New York.



On les appelait les Skyboys : ces ouvriers travaillaient sans filet, pour ériger les grattes ciel au cœur de Manhattan. Nous sommes en 1932. Ces acrobates du ciel sont payés 1,50 dollars de l’heure pour terminer au plus vite l’ossature des 70 étages de la plus haute tour du Rockefeller Center.

C’est en découvrant la célébrissime et vertigineuse photo Déjeuner sur un gratte-ciel datant de 1932 que l’auteur Mikaël décide de raconter l’histoire de ces immigrés pour la plupart irlandais, italiens ou suédois, qui risquent leur vie pour envoyer de l’argent à leur famille : "dans un contexte où on dit que les migrants n'apportent rien au pays qui les soutient si ce n'est des soucis, je voulais pointer du doigt que ce n'était peut-être pas le cas, peut-être au contraire que ces migrants amènent une richesse."

Ce Giant a-t-il une histoire particulière : s'il a en effet un passé compliqué, on ne sait pas encore en quoi il consiste car ce n'est que le premier volume et les choses vont se révéler peu à peu. Giant est un taiseux que personne ne peut approcher.



On ne lui connait pas de femme, pas de famille, il vit seul contrairement à ses coéquipiers qui crèchent dans des cabanons pas loin de Central Park, le but étant d’épargner au maximum pour envoyer la paye à la famille restée au pays créant ainsi dans leur huis clos une famille d’infortune : "je voulais aussi raconter ce milieu d'hommes qui s’entraident. Pour les gens des quartiers populaires, les Skyboys étaient des héros, ils construisaient les buildings et ils gagnaient bien leur vie", confie l'auteur.

L'importance de la force mentale

Tous les Skyboys, ne sont pas aussi taciturnes que Giant. Le dernier arrivé sur le chantier s’appelle Dan, un apprenti riveteur assez enjoué, qui ne voit dans la vie que son bon côté. Son entrain et sa joie de vivre défient la misère. Il n’a de cesse de montrer à ses coéquipiers que la misère n’est pas une fatalité. L’essentiel pour lui est de ne pas passer à côté de sa vie qu’on soit riche ou miséreux. Il est le seul à se confronter à Giant.



S'il y a une morale à tirer de cette bande dessinée c'est que la force physique ne vaut rien sans la force mentale. À cette chronique formidablement restituée d’un chantier à New York dans les années 1930, s’ajoute l'histoire de ces Irlandais qui ont fui leur pays dans lequel ils ne se reconnaissaient plus.



Le dessin de Mikaël couleur sépia correspond parfaitement à cette ambiance sombre et industrieuse, qui aspire à devenir le centre du monde. Ce retour dans les années 30 a pour titre Giant. Son auteur s’appelle Mikaël et c’est édité par Dargaud, au prix de 13, 99 euros.

