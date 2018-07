"L'Aimant" de Lucas Harari est la BD RTL de septembre

publié le 26/09/2017 à 10:02

La bande dessinée RTL de septembre est le premier album d'un jeune auteur Lucas Harari édité par Sarbacane : L'Aimant. C'est le grand coup de cœur de cette rentrée, avec le jury du prix RTL. Lucas Harari signe un premier album aussi réussi, tant du point de vue graphique que du point de vue du scénario, car il a tout fait. C’est un jeune homme de 27 ans, qui a eu la chance de naître dans une famille d'architectes. Il a passé son enfance et son adolescence à visiter avec ses parents, châteaux, églises et bâtiments contemporains.



Lucas Harari traînait les pieds jusqu'au jour où ses parents l’emmènent en Suisse, aux thermes de Vals, construites par l'architecte bâlois, Peter Zumthor. Et là, devant ce chef-d'œuvre minimaliste, le jeune Lucas est subjugué, ou pour mieux dire aimanté. "C'est un lieu un peu en-dehors du temps et de l'espace (...) encastré dans la montagne, il impose quelque chose de mystérieux", explique-t-il.

Ce bâtiment qui est aujourd'hui le spa le plus sublime et donc le plus cher du monde, Lucas Harari en fait aujourd'hui le personnage principal de sa bande dessinée L'aimant. Son architecture impose un mystère que tente de percer Pierre, un jeune étudiant en architecture, assez énigmatique, et discrètement autobiographique. "J'ai joué un peu sur l'homonymie avec la pierre qui est le matériau principal des thermes. Au fur et à mesure de l'histoire, il va devoir prendre son destin en main", poursuit Lucas Harari.

Un héros ambitieux

Pierre a un petit côté Tintin, sans la houppette et Milou, mais avec une amoureuse : Ondine, fille de l'eau. Lucas Harari plonge son héros amoureux dans un thriller aux vapeurs fantastiques, chaque détail de l’intrigue contribue à déstabiliser le lecteur. Le dessin est clair, comme la ligne claire, ce qui semble s’être imposé naturellement pour ce décor thermal. "Hergé a tout compris à ce que devait être le dessin de bande dessiné (...) C'est un dessin qui est complètement au service du récit (...) La parole ne dit pas tout, mais il ne faut pas tout dire, Il faut raconter uniquement par l'image", résume l'auteur.







Lucas Harari a composé les pages de son album comme des vitraux, pas d'espace blanc, pas de gouttières entre les cases. On y entre comme dans une cathédrale et le récit se déploie ainsi, de transparence en transparence, avec l'étrangeté d’une aventure policière, le trouble d’un récit intimiste et fantastique. L'Aimant bénéficie d’une édition irréprochable, assurée par Sarbacane : 148 pages, grand format, le dos toilé, avec un papier luxueux, à l’image de ce lieu d’excellence que sont les thermes de Vals.



C’est aussi un hommage à l'architecture, au luxe parfois angoissant de ces lieux, dans lesquels les adolescents se perdent et se trouvent. En tout cas, on a trouvé un grand talent en la personne de Lucas Harari.

