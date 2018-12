Noël : des livres pour faire aimer la conjugaison et les expressions aux plus jeunes

publié le 22/12/2018 à 09:21

Noël est imminent, il est temps de penser aux plus petits amis des mots. Dans ma hotte, pour commencer, les très joliment nommés Conjugouillons. Il n’y a pas grand-chose de plus rasoir que d’apprendre par cœur des tableaux de conjugaisons – les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, et ceux du troisième groupe qui semblent faire n’importe quoi.



Les verbes défectifs, les différents modes, il y a de quoi s’y perdre. Claudine Desmarteau a publié une série de petits bouquins carrés à 5 euros pièce qui réconcilieraient les plus allergiques avec les conjugaisons.

Ils s’adressent aux enfants, à partir de 8 ans environ, mais pourront même amuser leurs parents ! Attention, il ne s’agit pas de tableaux de conjugaisons. Ce sont des albums illustrés où chaque personnage représente un temps dont il porte le nom et dans lequel il s’exprime.

C’est ainsi que dans le premier livre, qui s’appelle J’aime, donc je suis, le personnage qui porte le nom de Présent déclare : "Je pète le feu, je suis amoureux". "Ah, j’ai jamais été amoureux, moi", lui répond… Participe passé, bien sûr ! "J’ai jamais été", c’est du participe passé. Sur ces entrefaites se pointe Imparfait qui dit "Vous parliez de moi ?" – à l’imparfait, comme il se doit.



Le ton rigolo, un brin corrosif, et le trait, moderne, rappelle un peu des dessins d’enfant. Les Conjugouillons, c’est chez Flammarion Jeunesse. À tester en famille pour se réconcilier avec les conjugaisons !

À chaque émotion son expression

J’ai une autre idée cadeau dans ma hotte. Vous savez que j’adore les expressions, "les yeux plus gros que le ventre", "les bras m’en tombent". L’éminent linguiste Alain Rey, le papa du Petit Robert (pas le petit garçon, le dictionnaire), propose un livre avec des illustrations très marrantes de Roland Garrigue, qui devrait donner envie aux enfants de 6 à 10 ans d’élargir leur vocabulaire avec de jolies expressions.



Le livre s’appelle Mes émotions en expressions, et comme son nom l’indique il classe les expressions par émotions. Pour la colère, on expliquera ainsi "être de mauvais poil" ou "faire du boudin" ; pour la peur, "avoir les cheveux qui se dressent sur la tête" ou "être vert de peur", pour la joie "être aux anges" ou "gai comme un pinson"… comme le sont les enfants trois jours avant Noël. Enfin, ils sont surtout "excités comme des puces", mais ça, ce n’est pas dans le livre. Ce sera pour le tome 2 ! Mes émotions en expressions, aux éditions Le Robert.