publié le 15/09/2019 à 09:27

Violaine Huisman nous avait bouleversé en 2018 avec le superbe portrait de sa mère excessive jusqu'à la folie et au suicide dans Fugitive, parce que reine. La romancière poursuit brillamment sa veine autobiographique en racontant ici la passion amoureuse qui la soumet à un amant cruel dans Rose Désert.

"J'avais envie de parler de cette ardeur dans laquelle on oublie les codes de pudeur, de bienséance, mais dans laquelle on oublie aussi sa position politique. C'est-à-dire qu'on peut en tant que femme avoir l'impression de vouloir d'être égal à l'homme que l'on aime, et pourtant en amour, lui être soumise", explique Violaine Huisman au micro de RTL.

"Je voulais aussi que le personnage soit à la fois très incarné, mais aussi complètement abstrait. Il n'a pas de visage, il n'est pas identifiable, mais c'est l'Amant et c'est celui par lequel elle découvre le plaisir, c'est celui auquel elle a envie d'être soumise. Il y a ce rapport physique brûlant et cette grande complicité intellectuelle qui existe entre eux", poursuit la romancière. Mais une fois que cette relation toxique s'achève, l'héroïne Violaine part pour une traversée du désert.



Rose Désert de Violaine Huisman est publié chez Gallimard.

Le coup de cœur de la libraire :

Direction Reims à la librairie La Procure Largeron avec attend Joachim Boitrelle. Il recommande Les Hommes incertains (aux éditions Le Passage), là aussi un deuxième roman signé Olivier Rogez. "C'est l'histoire d'un mur qui tombe et d'un empire qui vacille. Le Mur c'est celui de Berlin et l'Empire c'est le régime soviétique. On va être catapulté dans les coulisses du Kremlin, du KGB avec tous ces hommes de pouvoir qui ignorent vraiment où ils vont, et qui vont tenter au mieux de s'en sortir, voire d'en profiter", explique le libraire Joachim Boitrelle.

"Ce qui est vraiment assez grandiose dans ce roman c'est que cela va être vibrant comme un roman d’espionnage, passionnant comme un récit géo-politique et le tout est agrémenté d'âme russe, de vodka et d'une histoire d'amour", conclut-il.

Le libraire Joachim Boitrelle recommande "Les Hommes incertains" Crédit : Editions Le Passage