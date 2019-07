publié le 07/07/2019 à 09:27

Dans l'agenda en cuir que vient d'acheter sur e-bay son mari, Brigitte Benkemoun trouve un petit répertoire téléphonique datant de 1951. La liste des noms est impressionnante, on y retrouve les plus grands artistes de l'après-guerre : Aragon, Breton, Braque, Cocteau, Chagall, Eluard, Giacometti... Commence alors un passionnant jeu de piste pour Brigitte Benkemoun. Son livre est paru le 2 mai 2019, chez Stock.

"Tout collait, jusqu'à l'absence de Picasso à la lettre P, puisqu'ils étaient séparés depuis 6 ans" explique l'auteure, au micro de RTL. À force de recherches, l'auteure comprend petit à petit à qui appartient le répertoire et arrive à la conclusion que c'est bel et bien celui de Dora Maar. Brigitte Benkemoun n'en sait pas beaucoup sur elle. Photographe très en vue puis peintre, elle aurait passé 10 ans avec Picasso, une relation qui l'aurait beaucoup marqué. "Il y a un avant Picasso, un pendant Picasso et un après Picasso", révèle l'auteure.

Un répertoire téléphonique datant de 1951, trouvé par Brigitte Benkemoun Crédit : Les livres ont la parole

"C'était une relation sado-masochiste", qui a beaucoup heurté Dora Maar et selon l'auteure, c'était Picasso, le sadique. À travers son livre, l'auteure nous emmène aussi à la rencontre de cette élite intellectuelle dont elle possède les informations. Pour finir, Brigitte Benkemoun nous révèle que le petit carnet, ce trésor d'informations, que nous pensons imaginaire, existe bel et bien.



Je suis le carnet de Dora Maar, de Brigitte Benkemoun, est publié chez Stock.

La photographe et peintre Dora Maar Crédit : © RMN-Grand Palais (Musée Picasso de Paris) / Franck Raux

Dora Maar, photographe et peintre, à qui le Centre Pompidou à Paris consacre une grande rétrospective jusqu'au 29 juillet 2019.

