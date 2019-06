publié le 30/06/2019 à 09:27

20 ans de carrière, deux livres publiés chaque année... Françoise Bourdin est l'une des écrivaines françaises les plus prolifiques. Côté popularité, elle fait partie des 10 auteurs français les plus lus. Son dernier roman, paru le 3 avril 2019, Si loin, si proches, est déjà classé dans les meilleures ventes.

On y retrouve les deux personnages du titre précédent Gran Paradiso, Lorenzo, fondateur d'un parc animalier dans le Jura, et Julia, la belle vétérinaire. Ces deux-là se sont autrefois aimés. Lorenzo part en voyage au Kenya et confie le parc à Julia. L'éloignement va rapprocher les deux anciens amants le tout sur fond de défense de la cause animale. Un sujet auquel a toujours été sensible Françoise Bourdin.

"Tous les articles que l'ont a pu lire depuis quelques années, toutes les publications des organisations qui s'en occupent pour dire à quel point les espèces sont menacées [...] je trouve ça tellement triste", explique l'auteure au micro de RTL avant d'ajouter : "On bousille un maillon de la chaîne et elle se casse".

Si loin, si proches, de Françoise Bourdin, est publié chez Belfond.

Françoise Bourdin dans sa maison de Vernon en Normandie, le 17 juin 2019 Crédit : Stéphane De Sakutin / AFP

