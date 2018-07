publié le 25/02/2018 à 08:00

Violaine Huisman est l'auteure d'un bouleversant premier roman autobiographique, Fugitive parce que reine, publié chez Gallimard. Cette jeune femme dresse le portrait de sa mère, excessive en tout, fantasque, indomptable jusqu'à la folie, jusqu'au jour où on annonce à Violaine Huisman et à sa sœur, deux enfants encore, que leur mère est maniaco-dépressive et a été placée en hôpital psychiatrique. Avec Fugitive parce que reine, Violaine Huisman signe un texte de toute beauté.



"J'ai été énormément touché que la critique le remarque énormément depuis que le livre est sorti (...) Je pense que la grâce de notre mère, c'était cet amour incommensurable qu'elle nous a transmis et je pense que cela ressort beaucoup de ce texte", commence Violaine Huisman.

Le lien avec sa sœur est aussi très important pour l'auteure : "Je crois que ma sœur et moi avons toujours eu un lien vraiment inaltérable et c'était quelque chose qui touchait énormément notre mère qui avait été fille unique", poursuit l'auteure.

Fugitive parce que reine de Violaine Huisman est publié chez Gallimard



"Fugitive parce que reine" de Violaine Huisman Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire





Sexe, le nouveau roman de Christophe Donner aux accents lui aussi autobiographiques, l'auteur sans cesse perturbé par des tracas domestiques et de santé n'arrive pas à écrire le livre qu'il veut consacrer à sa vie sexuelle.





Sexe de Christophe Donner publié chez Grasset, est le coup de coeur, Lydie Zanini de la librairie du Théâtre à Bourg-en-Bresse dans l'Ain.



"Sexe" de Christophe Donner Crédit : Grasset