publié le 16/06/2019 à 09:28

Deuxième tome pour la Saga du soleil noir. Jacques Ravenne et Éric Giacometti publie La Nuit du mal aux éditions Lattès, le second volet d'une série fascinante sur les liens étroits qu'entretenaient un grand nombre de dignitaires nazis avec l'ésotérisme.



À partir de ce fait historique, les deux écrivains imaginent une palpitante course poursuite entre Berlin et Londres pour récupérer une croix gammée aux pouvoirs magiques censée donner la victoire à son détenteur. "C'est venu d'un documentaire que nous a commandé France 5 sur les archives maçonniques, volées par les nazis en France, et plus particulièrement à Paris en 1940", se rappelle Jacques Ravenne au micro de RTL.

Après avoir retrouvé certaines de ces archives à Moscou, les deux auteurs se sont aperçus que la fascination pour l'ésotérisme était "réelle" : "On s'est aperçu que cette fascination avait duré toute la durée de la guerre et avait orienté de façon assez sensible un certain nombre d'idéologies nazies", explique Jacques Ravenne.

La Nuit du mal, de Jacques Ravenne et Éric Giacometti est publié chez Lattès.

"La nuit du mal" de Jacques Ravenne et Éric Giacometti Crédit : Lattès

