"Les livres ont la parole" : "Nature humaine" de Serge Joncour

publié le 08/11/2020 à 09:12

Malgré le reconfinement, le jury du Femina a attribué son prix cette semaine à Serge Joncour pour son roman Nature humaine chez Flammarion. En moins de 400 pages qui se lisent d'une traite, Serge Joncour raconte comment en 30 ans, des années 70 à l'an 2000, la course folle au progrès a bouleversé la société, les modes de vie et les paysages, en particulier dans le monde paysan. L'écrivain le fait en s'attachant au destin d'un jeune agriculteur du Lot.

"Il y a une sacrée résonance. Le personnage à la fin de mon roman se retrouve dans la même position que moi, confie l'écrivain au micro de RTL. La veille de l'an 2000, la tempête vient de tout balayer autour de lui (...) et il se retrouve dans une grande solitude, effondré. Et j'avais un peu la même impression, celle d'être dans un mode éteint".

Serge Joncour reconnaît deux ambitions dans ce livre : "Faire revivre les années 70; 80 et 90 et montrer le divorce avec la nature". Serge Joncour espère bien fêter son prix Femina dignement et la fin de ces confinements successifs dans les prochains mois.

"Nature humaine" de Serge Joncour Crédit : Flammarion

Le choix du libraire

La Trajectoire des confettis de Marie-Eve Thuot aux éditions du Sous-Sol est le coup de cœur de Lucie Eple de la librairie Le Pied à Terre à Paris dans le XVIIIème arrondissement où on peut acheter des livres par le "click et collect".

"La trajectoire des confettis" de Marie-Eve Thuot Crédit : Les éditions du sous-sol