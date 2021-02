"Les Livres ont la parole" : "La vie en relief" de Philippe Delerm

publié le 07/02/2021 à 09:50

Un joli rendez-vous avec Philippe Delerm qui publie La vie en relief. L'auteur du best-seller La première gorgée de bière possède toujours ce talent singulier de célébrer les plaisirs minuscules qui font nos souvenirs majuscules... Mais Philippe Delerm, désormais septuagénaire, se confie comme il ne l'avait jamais osé, sur lui et sur les siens, dans La vie en relief, son nouveau livre.

"C'est vraiment un livre testament. C'est un sentiment que je n'ai eu qu'en finissant le bouquin mais je me sens vraiment vieux, oui, admet l'écrivain au micro de RTL. Vieux mais aussi enfant, adolescent et homme mûr. J'ai l'impression que ça cohabite complètement et que, finalement, ça a cohabité tout le temps. Quand arrive le mois de juin j'ai encore peur de rater mon bac... Ce qui est absurde", raconte Philippe Delerm.

L'écrivain se confie sur sa compagne, son fils Vincent, ses petits-enfants mais aussi sur sa mère qui l'a eu après la mort d'une d'une sœur décédée pendant les bombardements de la guerre de 40. "C'est un héritage particulier (...). Souvent, ma mère me disait : 'Tu m'as redonné le goût à la vie'. C'est formidable d'avoir une mère qui vous dit ça et en même temps, avec le temps qui passe, j'ai senti ça comme une exigence."

"La vie en relief" de Philippe Delerm Crédit : Seuil

Le choix du libraire :

Place au coup de cœur du libraire. Nous rejoignons Grenoble, à la Fnac où Sandrine Dantard nous recommande cette semaine Les Bordes, un roman signé Aurélie Jeannin aux éditions HarperCollins.

"Les Bordes", un roman signé Aurélie Jeannin Crédit : Harper Colins Traversée