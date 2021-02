"Les Livres ont la parole" : "Toni tout court" de Shane Haddad

publié le 14/02/2021 à 09:30

Une découverte aujourd'hui. L'auteure d'un premier roman intitulé Toni tout court (P.O.L.). Elle s'appelle Shane Haddad et elle fait partie des 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2021. Elle a 24 ans, et son héroïne au prénom androgyne, Toni, raconte une journée particulière, celle de ses 20 ans. 24 heures qui vont conduire une adolescente vers l'âge adulte et l'accomplissement d'elle-même...

"L'idée de départ c'est de se détacher de l'adolescence, de l'enfance, de tout ce qui nous raccroche à des catégories qui sont bien définies quand on est à l'école. De sortir de ce monde-là et de se faire par soi-même, de trouver sa place, raconte l'auteure au micro de RTL. Je ne me sentais pas de partir dans des descriptions d'une vie, d'une année... Il fallait que je fasse simple. Il fallait que je sois au microscope".

Le point d'orgue de cette journée est un match de foot. L'esprit de corps des supporters dans une tribune a particulièrement marquée la jeune auteure, fille de Patrice Haddad, président du Red Star Football Club. Une autrice qui jubile de voir son premier livre déjà finaliste d'un prix. "De savoir que ce sont des lecteurs qui, de chez eux ont une expérience intime avec un livre, c'est très touchant, ça concrétise un petit peu", reconnaît-elle..

Shane Haddad signe "Toni tout court" Crédit : P.O.L.

Le choix du libraire :

La parole aux libraires. À Nantes nous attend Stéphanie Hanet de la librairie Coiffard. elle nous conseille cette semaine le nouveau livre de Vanessa Bamberger, L'enfant parfaite (Liana Levi) dans lequel la romancière nous fait entendre deux voix...

"L'enfant parfaite" de Vanessa Bamberger Crédit : Liana Levi