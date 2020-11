"Les livres ont la parole" : "La symphonie du hasard" de Douglas Kennedy

publié le 01/11/2020 à 09:15

48 heures avant l'élection présidentielle de l'autre côté de l'Atlantique, passons un moment en compagnie de Douglas Kennedy. L'intégrale de La symphonie du hasard, la magistrale trilogie de l'écrivain new-yorkais vient de sortir en poche chez Pocket. Douglas Kennedy y mêle l'histoire d'une famille américaine à celle des États-Unis entre les années 60 et 80.

Il raconte au micro de RTL comment est née l'idée de cette trilogie ambitieuse, très inspirée de son expérience personnelle. "C'était juste après la mort de mon père (...) c'était un homme complexe et très compliqué aussi, mais juste avant mon départ pour l'Irlande en 1994, on a dîné à New York et après le deuxième Gin martini, on a commencé à parler de ses aventures au Chili", démarre l'écrivain.

Son père lui révèle alors qu'il est très ami avec le général Pinochet qu'il décrit comme son "pote". "Il me dit aussi que 'Depuis 6 ans j'ai été un agent de la CIA' (...) et après le troisième martini, il me dit que sa maîtresse était la fille du Ministère des Affaires Étrangères dans le gouvernement de Pinochet. À l'époque j'ai pensé : 'Quelle horreur'. Mais, quelle vie, quelle secret, j'en suis sûre que c'est le moment où je suis devenu romancier", poursuit-il.

