A La Bonne Heure avec Joann Sfar et Douglas Kennedy

publié le 21/03/2019 à 13:04

Avec plus de 8 millions de romans vendus depuis le début de sa carrière il y a une vingtaine d'année, Douglas Kennedy (L'homme qui voulait vivre sa vie, La poursuite du bonheur) est aujourd'hui l'un des auteurs préférés des Français. Le 14 mars dernier l'auteur américain a publié son premier livre de jeunesse ! Intitulé Les fabuleuses aventures d'Aurore (Pocket Jeunesse), l'ouvrage a été illustré par le célèbre dessinateur Joann Sfar (Le Chat du Rabbin, la saga Donjon), et traite d'autisme et de différence. Il s'agit là du premier tome de la saga qui en comptera trois.

"Les fabuleuses aventures d'Aurore" de Douglas Kennedy, illustré par Joann Sfar (Pocket Jeunesse)

L’histoire : Autiste, Aurore ne parle pas. Mais elle écrit sur sa tablette à la vitesse de la lumière. Et elle a un secret. Elle lit dans les yeux des autres : Maman, Pap’, sa grande soeur Émilie, mais aussi Lucie, la meilleure amie d’Émilie, harcelée à l’école. Le jour où Lucie disparaît à Monster Land, le parc d’attractions, Aurore s’improvise détective…

> "Les fabuleuses aventures d'Aurore" - tome 1 - Douglas Kennedy et Joann Sfar

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.