"Les livres ont la parole" : "Enfant de salaud" de Sorj Chalandon

Un livre absolument saisissant. Il est déjà l'un des succès de la rentrée, Enfant de salaud de Sorj Chalandon est sélectionné pour le prix Goncourt. Le père de l'auteur, mythomane compulsif, lui a menti sur son attitude pendant la guerre. Il croyait alors avoir un père résistant, mais Sorj Chalandon va découvrir une toute autre réalité.

"À la fin de sa vie, mon père m'a expliqué avant de mourir 'je t'ai menti, j'étais dans la Waffen-SS, je portais l'uniforme nazi et je combattais les Russes'", témoigne l'écrivain. "Il m'a raconté qu'il était l'un des derniers à défendre le bunker d'Hitler. Et là, je crois pour la première fois de ma vie qu'il me dit la vérité. C'est tellement monstrueux et énorme que là je me dis que je suis fils de Waffen-SS".

Après avoir vécu tant d'années avec un tel père, "il m'a appris à raconter mais j'ai désappris à mentir", poursuit Sorj Chalandon. "Ce qui me bouleverse c'est tous ses uniformes qu'il a eus, le seul qu'il n'a pas endossé c'est juste le pyjama du papa qui s'assied sur le bord du lit de son fils et qui lui dit la vérité.

