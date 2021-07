"Les Livres ont la parole" : "Dictionnaire amoureux du festival de Cannes" de Gilles Jacob

Mardi 5 juillet s'ouvrira le 74ème festival de Cannes. Rencontrons l'homme qui en a été le directeur puis le président pendant 38 ans, Gilles Jacob. Son Dictionnaire amoureux du festival de Cannes publié il y a 3 ans vient de reparaître en format poche.

Gilles Jacob y raconte ses souvenirs, les coulisses et le cérémonial du plus grand festival de cinéma du monde, à commencer par son rituel le plus célèbre, la montée des marches. "Quand est arrivé le nouveau palais avec cet escalier monumental, vers le paradis, il y a le côté religieux au Festival de Cannes si on peut dire", démarre Gilles Jacob en souriant.

Cannes ne serait pas Cannes sans les scandales. Le plus tonitruant est déclenché en 1973 par le film La Grande Bouffe, réalisé par Marco Ferreri. "Cela a été même une attaque physique sur les acteurs. Il y a eu des crachats tellement les gens étaient remontés. C'est un film qui était en avance sur son temps, parce qu'en fait 4 personnages mangent pour se suicider et de ce fait, les spectateurs l'ont très mal pris (...) ça été un souvenir épouvantable", se souvient Gilles Jacob.

"Le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes" dans "Les livres ont la parole" Crédit : L'abeille Plon

Chemins d'écrivains

