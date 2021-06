"Les Livres ont la parole" : "Amour, gloire et... ratés" de Guillaume Dessaix

publié le 13/06/2021 à 09:45

Amour, gloire et... ratés, voilà le titre prometteur de la lecture que nous vous proposons cette semaine. Son auteur, Guillaume Dessaix, nous raconte les coulisses de grands succès ou de ratages lamentables qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. C'est toujours instructif, parfois édifiant, souvent amusant.

"En écrivant ces chroniques, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ces personnages avaient quelque chose en commun : c'est que l'échec peut mener au succès et inversement", note l'écrivain. "Il y a des histoires frappantes. Je pense à Isaac Singer, l'inventeur de la machine à coudre, cette révolution. Il la propose à crédit, autre révolution. Il multiplie la publicité et devient un industriel richissime."

"Il aime les femmes, la sienne et les autres, continue-t-il. Il multiplie les familles, il en a trois avec en tout 18 enfants. L'une de ses conquêtes va le mener devant les tribunaux pour préjudice et il va être disgracié dans cette Amérique puritaine. C'est le début du raté, puisque son associé va lui voler les statuts de l'entreprise. C'est la déchéance totale."

Le Coca-Cola aurait pu être français, apprend-on dans ce livre. On découvre aussi les destins moins glorieux comme celui de l'Homme-oiseau qui s'est jeté du haut de la Tour Eiffel...

"Amour, gloire et... ratés" de Guillaume Dessaix Crédit : Buchet Chastel

Le choix du libraire

Pour le coup de cœur du libraire, rejoignons à Saint-Etienne, à la librairie de Paris avec Valérie Gury. Elle a choisi Un amour retrouvé de Véronique de Bure chez Flammarion.

"Un amour retrouvé" de Véronique de Bure Crédit : Flammarion