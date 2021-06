"Les Livres ont la parole" : "Faut pas rêver" de Pascale Dietrich

Faire rire avec un polar, voilà la prouesse que réalise l'auteure Pascale Dietrich. Elle publie Faut pas rêver (éditions Liana Levi) et possède en effet un talent unique à mêler la comédie au suspense et au roman noir.

Louise partage la vie de Carlos, un bel Espagnol doux comme un agneau. Pourtant, chaque nuit, il parle en dormant et semble revivre la même scène de meurtre. Ce rêve à voix haute en fait-il un suspect pour autant ? Louise veut savoir... Ce qui ressemble au départ à un jeu va devenir de plus en plus inquiétant.

Pascale Dietrich raconte comment lui est venue l'idée de Faut pas rêver : "Je crois qu'au tout début ce qui m'a d'abord mis sur cette piste, c'est ma propre attention à mes propres rêves. Je commençais à les noter le matin et très rapidement j'ai été assez fascinée par la fantaisie de ces petites histoires, de ces petits récits qui se jouent la nuit sur notre oreiller. Et rapidement je me suis dit : 'Il y aurait moyen d'en faire un polar'. C'est ça, à mon sens, qui donne toute la saveur d'un roman, c'est cette juste balance que j'essaye de trouver entre noir et humour".

"Faut pas rêver" dans "Les livres ont la parole" Crédit : éditions Liana Levi

