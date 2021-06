"Les Livres ont la parole" : "Les aventurières du ciel" de Katell Faria

Vous connaissez Blériot, Lindbergh, Roland-Garros, Mermoz ou Saint-Exupéry ? Les pionniers de l'aviation mais connaissez-vous Bessie Coleman, Adrienne Bolland ou Maryse Hilsz ? Les femmes ont marqué, elles aussi, l'histoire de l'aéronautique. Une jeune écrivaine, Katell Faria, leur rend donc hommage dans Les aventurières du ciel, six portraits formidables d'aviatrices exceptionnelles.

"Je suis venue à l'aviation par le parachutisme. Je rêvais de depuis toute petite de faire du parachutisme, j'ai fait un stage et c'est à cette époque-là que je me suis intéressée à l'aviation. C'est un univers fascinant", explique Katell Faria au micro de RTL. "Les femmes que j'ai choisies sont des femmes à forte personnalité, très attachantes, charismatiques et ça été un plaisir infini d'écrire sur elles", ajoute-t-elle.

Dans Les aventurières du ciel on découvre ou redécouvre le rôle joué par les femmes dans l'aviation. Elles ont vraiment tenu leur place dans ces premiers temps de l'aviation. "Malheureusement, découvrir est le terme parce qu'on a complètement oublié ces femmes (...) S'agissant des femmes, l'oubli est assez cruel parce que beaucoup d'entre elles ont réalisé des choses extraordinaires", poursuit Katell Faria.

"Les aventurières du ciel" de Katell Faria Crédit : Points

Le choix du libraire

Direction Saint-Gaudens en Haute-Garonne à la librairie L'Indépendante où Christelle Georgel, qui a ouvert son établissement avec Sylvain Charpentier, nous conseille Héritage, le roman de Miguel Bonnefoy, prix des Libraires 2021.