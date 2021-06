"Les Livres ont la parole" : "Dans les forêts du Paradis" de Tristan Savin

publié le 06/06/2021 à 09:40

Dans les forêts du Paradis c'est le titre du livre formidable de Tristan Savin. Grand reporter, féru de littérature, écrivain lui-même, il a arpenté la planète, en particulier ses forêts vierges, de l'Amazonie à Bornéo en passant par Madagascar ou les îles du Pacifique.

Tristan Savin raconte 30 ans de voyages qui prolongent un émerveillement né durant son enfance dans les Vosges. "Ça tient à peu de choses, ça tient à un petit détail tout bête qui est la fougère. Dans les forêts de Lorraine, on trouve énormément de fougères et quand j'étais gamin, j'allais également gambader dans les forêts bretonnes et ces fougères pour moi avaient quelque chose de tropical", démarre l'auteur.

"Et inconsciemment j'ai recherché cette espèce de plantes au cours de mes voyages et je les ai retrouvées dans la jungle tout simplement. Mon petit paradis j'ai eu la chance de pouvoir le trouver et d'écrire mes livres depuis ma petite maison bretonne avec le chant des oiseaux en arrière-fond", conclut Tristan Savin.

"Dans les forêts du Paradis" dans "Les Livres ont la parole" Crédit : Salvator

Le choix du libraire

Direction Sartrouville dans les Yvelines, à la librairie Des gens qui lisent où Dolly Choueiri nous recommande Les beaux jours, le premier roman d'Emilie Besse. Son héroïne a vécu une enfance hantée par une tragédie qui a précédé sa naissance. Adulte, elle va enfin surmonter ce passé douloureux.

"Les beaux jours", le premier roman d'Emilie Besse. Crédit : JC Lattès