"Les Livres ont la parole" : "Ces orages-là" de Sandrine Collette

publié le 10/01/2021 à 09:15

Parmi les nouveautés de ce début d'année, Ces orages-là de Sandrine Collette, la lauréate du Grand Prix RTL-Lire 2020.

Clémence fuit Thomas, l'amant prédateur qui l'avait entrainée dans des jeux de plus en plus terrifiants mais la jeune femme n'en a pas fini pour autant avec la peur inoculée comme un poison mortel par son bourreau. Le chemin de la renaissance sera long et difficile pour Camille et Sandrine Collette signe, avec Ces orages-là, un texte foudroyant d'intensité et d' émotion.

"C'est un livre qui était flottant dans ma tête depuis plusieurs années et je ne trouvais pas l'ancrage. Et pendant le premier confinement, quand on regardait les chiffres de l'explosion des violences dans les familles, je pense que ça été le déclencheur", explique Sandrine Collette. "Je voulais être palefrenier d'abord parce que j'adore les chevaux et puis je voulais être écrivain. Et pour les deux, on m'a dit : 'on va choisir autre chose, réfléchis bien'", poursuit l'auteure.

"Ces orages-là" de Sandrine Collette, lauréate du Grand Prix RTL-Lire 2020. Crédit : JC Lattès

Le choix du libraire

Direction la Mayenne, à Château-Gontier à la librairie M'Lire Anjou où Christophe Aimé recommande L'Évangile des anguilles du suédois Patrik Svensson, un roman devenu un best-seller mondial et enfin traduit en France.

"L'Évangile des anguilles" du suédois Patrik Svensson Crédit : Seuil