publié le 13/12/2020 à 09:45

Une idée de beau livre à offrir pour Noël avec Napoléon, l'esprit des lieux. Un ouvrage extraordinaire ! Un couple de photographes, Annabelle Matter et Alexis Gérard, ont visité tous les lieux où a vécu l'empereur, où il a bâti son épopée, forgé sa légende.

Un voyage de plusieurs années et 140.000 kilomètres, de la Corse à Sainte-Hélène en passant par l'Egypte, l'Italie, tous les champs de bataille napoléoniennes, d'Austerlitz à Waterloo. Ils ont ramené 80.000 photos, un peu de plus de 300 sont publiées ici dont certaines dans des lieux non accessibles au public. Un travail qui fait l'admiration de Jean-Christophe Buisson, l'auteur des textes qui accompagnent ce livre inédit.

C'est un travail gigantesque d'approche, de négociation avec des endroits qui aujourd'hui sont privés", raconte Jean-Christophe Buisson qui s'est amusé à comparer les descriptions parfois épiques ou fantasques des artistes et propagandistes de l'époque avec la réalité des lieux aujourd'hui.

"Napoléon, l'esprit des lieux..." Crédit : Michel Lafon

Le choix du libraire

La parole également aux libraires comme chaque dimanche. À Nice, nous rejoignons Maud Pouyé à la librairie Les Parleuses...Une librairie-café depuis laquelle Maud nous recommande le roman de Marie Nimier, Le palais des orties (Gallimard). "Un roman extrêmement sensuel et bien écrit qui donne une jolie place à la nature", argumente la libraire.

"Le palais des orties" Crédit : Gallimard