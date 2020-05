Grand Prix RTL-Lire 2020 : "Et toujours les forêts" de Sandrine Collette sacré

publié le 14/05/2020 à 09:10

Le Grand Prix RTL-Lire 2020 est décerné à Sandrine Collette pour Et toujours les forêts (éditions JC Lattès), un envoûtant roman de fin du monde. Elle est aussi l'auteure Des nœuds d’acier, Il reste la poussière, et Les larmes noires.

Dans Et toujours les forêts, un jeune homme, Corentin, découvre, en remontant à la surface après une nuit passée dans les catacombes, que la Terre entière a été ravagée par un immense incendie dont, comme lui, nous ne saurons rien de plus.

Corentin, seul au monde, va tenter de se réfugier dans les forêts où il a grandi aux côtés d'Augustine, son arrière-grand-mère, une femme rude mais aimante. Nous l'accompagnons dans son errance sur une Terre aux paysages de cendres magistralement décrits par Sandrine Collette.

Sandrine Collette est bien une orfèvre de l'angoisse et ce qu'elle nous propose ici, c'est d'abord et surtout un roman noir d'une rare puissance. Le chemin chaotique et périlleux de son héros Corentin sur cette Terre réduite en cendres va vous scotcher tout comme le combat intérieur de Corentin entre l'instinct de survie, sa part animale, et son besoin d'espérance et d'amour. Dans cet enfer post-apocalyptique son compagnon le plus fidèle sera un chien aveugle, formidable trouvaille, merveilleux personnage.