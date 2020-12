"Les Livres ont la parole" : Didier Blonde publie "Carnet d'adresses"

publié le 06/12/2020 à 08:43

Didier Blonde publie Carnet d'adresses dans la collection L'Arbalète chez Gallimard... Un carnet d'adresses oui, mais pas n'importe lequel. Celui des personnages de romans, car Didier Blonde a une passion pour les adresses attribuées aux héros qu'il croise au fil de ses lectures. Il rassemble dans ce livre les adresses parisiennes de d'Artagnan à Maigret en passant par Arsène Lupin, le comte de Monte-Cristo et bien d'autres.

Il se rend sur place, vérifie leur authenticité ou pas, retrace leur histoire. C'est passionnant, ludique et c'est l'occasion d'une délicieuse promenade romanesque dans Paris. D'où vient cette passion singulière ? "Je devais avoir 12 ou 13 ans et alors que je lisais Arsène Lupin je suis tombé sur l'une des ces adresses (...) J'ai eu l'impression, soit que ma vie basculait dans l'imaginaire ou alors qu'Arsène Lupin et la fiction entrait dans ma réalité", raconte Didier Blonde.

"Didier Blonde publie Carnet d'adresses" Crédit : Gallimard

Le choix du libraire

Cette semaine, nous rejoignons à Bourg-en-Bresse à la librairie du Théâtre avec Lydie Zannini qui nous recommande Nos silences ne sont pas des chansons d'amour de Tom Noti, l'histoire d'un jeune homme, Aldino... Il reçoit des textos d'une femme qu'il pense être sa mère, raconte la libraire. Mais cette femme ne répond jamais lorsqu'il appelle. Et là, il va enquêter". Un livre publié aux éditions La Trace qui n'est pas facile à trouver mais que votre libraire pourra commander sans problème.

"Nos silences ne sont pas des chansons d'amour" de Tom Noti Crédit : La Trace