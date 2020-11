publié le 15/11/2020 à 09:30

Mystère et suspense au cœur de la Révolution française en compagnie d'Henri Lœvenbruck... Le romancier nous avait déjà séduit avec Le Loup des cordeliers, premier tome des aventures de Gabriel Joly, jeune et intrépide journaliste lancé sur la piste d'un énigmatique justicier qui hante les rues de Paris à la veille de la prise de la Bastille.

Il récidive avec le même bonheur dans ce 2e volume, Le Mystère de la main rouge (XO) où son héros traque jusqu'en Corse les membres d'une société secrète contre-révolutionnaire.

"Quand on parle du passé c'est un moyen de mettre un coup de projecteur sur le présent. C'est l'époque la plus pertinente pour moi. En 1789, c'est le moment où Louis XVI libère la parole, de grands auteurs et d'auteurs plus farfelus. C'est un peu la naissance des 'fake news'. C'est un écho à ce que nous sommes en train de vivre. une période très violente. Mais ce livre c'est aussi une grande aventure, une grande épopée", analyse Henri Loevenbruck. L'auteur met aussi en avant les femmes de l'époque qui furent les grandes perdantes de la période.

"Le mystère de la main rouge" de Henri Loevenbruck Crédit : XO

